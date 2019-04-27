Başkan Yüksel ve Ergene Velimeşesporlu futbolcular başarılarını Başkan Albayrak ile paylaştı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı, Ergene Velimeşespor takımının futbolcuları ile birlikte yeniden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret ederek Ergene ekibinin başarısını paylaştı.

Ziyarette, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı'nın yanı sıra TFF 3. Lig 1. grupta play-off maçlarına katılma hakkı elde eden Ergene Velimeşespor futbolcuları, kulüp başkanı, teknik direktör ve yöneticileri yer aldı.

Kendisine yapılan bu güzel ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Yeni kurulan bir ilçe ve takım olmasına rağmen Tekirdağ bölgesinde profesyonel liglerdeki tek takımımız olan Ergene Velimeşespor futbol kulübünü tebrik ediyorum. Bu başarının en büyük mimarı şüphesiz ki Ergene Velimeşespor kulübünün arkasında dimdik ayakta duran Ergene Belediye Başkanımız Rasim Yüksel'dir. Takımımıza play-off maçlarında başarılar diliyor, bir üst lige çıkmalarını canı gönülden istiyorum" dedi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de Albayrak'a teşekkür ederek, "Tekirdağ bölgemizde halkın oyları ile yeniden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen siz değerli başkanımızı tebrik ediyorum. İlk dönemimizde olduğu gibi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacağımız ortak çalışmalar ile Ergenemize daha büyük hizmetler sunacağımızdan hiç şüphem yok" dedi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve Ergene Velimeşespor takımının futbolcu ve yöneticileri günün anısına Başkan Albayrak'a Ergene Velimeşespor atkısı ve isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.