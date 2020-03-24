Başkan Yüksel ve Kaymakam Kaya tedbirleri görüştü

Gerçekleştirilen toplantıda yayınlanan genelgeler doğrultusunda acil önlemler ve korunma planları masaya yatırıldı. Süleymanpaşa'da yapılan dezenfekte çalışmaları başta olmak üzere halk sağlığını korumak üzere yapılabilecekler ile evlerinde kalan yaşlılara yapılacak desteklerin görüşüldüğü toplantıda kurumlar arası koordinasyon konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Korona Virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerin harfiyen uygulandığı Süleymanpaşa'da ek tedbirler alınmasının da gündeme geldiği toplantıda vatandaşların sağlıklarının korunması ve mağdur edilmeden kamu hizmetlerinin sürdürülmesi hususunda görüş birliğine varıldı.