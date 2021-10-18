Başkan Yüksel, Yeni Sanayi Sitesi esnafı ile buluştu

S. 100. Yıl Tekirdağ 2. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin olağan genel kuruluna katıldı.

Eski Sanayi Sitesi'nde uygulanacak olan Kentsel Dönüşüm projesi hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Yüksel, Karadeniz Mahallesi'nde yeni yapılacak olan sanayi sitesi ve işyerleri ile ilgili bir sunum yaptı.

Yeni Sanayi Düğün Salonu'nda gerçekleşen genel Kurulda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Süleymanpaşa'da hayata geçirilecek olan Kentsel Dönüşüm projesinin detaylarını Yeni Sanayi Sitesi esnafı ile paylaşan Yüksel, yeni yapılan sanayi dükkânlarının teknik ve yapısal özellikleri ile ilgili de bilgi verdi.

“Sanayi esnafımıza şimdiden hayırlı olsun”

S.S. 100. Yıl Tekirdağ 2. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin olağan genel kuruluna Başkan Yüksel dışında Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Şenol Karaküçük ve Gökhan Saygı, Encümen Üyesi Şahin Umur, Belediye Meclis Üyeleri Metin Çalışkan, Ali Rıza Eti ve Hikmet Mutlu da konuk oldu.

Genel Kurul sonrası açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “S.S. 100. Yıl Tekirdağ 2. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifimizin olağan genel kurul toplantısında kooperatif üyelerimizle buluştuk. Genel kurulda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte şehrimizde uygulayacağımız Kentsel Dönüşüm programı kapsamında yenilenecek küçük sanayi dükkânlarımız hakkında bilgi verdik. Sanayi esnafımıza yaptığımız sunumda, dönüşüm projemizle birlikte çehresi değişecek sanayi sitesi ve işyerlerinin yapısal özelliklerini anlattık. Şimdiden şehrimize ve sanayicimize hayırlı olsun” diye konuştu.