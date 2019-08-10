Başkan Yüksel'den bayram kutlaması

Başkan Yüksel mesajında, “Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir. Bayramlar toplumsal yaşantımızda vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Milli ve dini bayramlarımızı birer fırsat olarak görerek, bayramların arttırdığı hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularından yararlanarak bu kutlu günlerde birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Manevi dünyamızda ayrı bir yeri olan Kurban Bayramını bu yıl da hep beraber kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, Türk İslam âlemine ve ülkemize sağlık, huzur, barış getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ibarelerine yer verdi.