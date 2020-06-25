İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yüksel'den çiftçilere geçmiş olsun ziyareti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Paşaköy, Pınarbaşı ve Ahimehmet mahallelerinde meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle ekili alanları zarar gören çiftçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Ergene ilçesinde önceki gün meydana gelen aşırı yağışlar ve doluda Paşaköy, Pınarbaşı ve Ahimehmet mahallelerindeki ekili alanlar zarar gördü. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, üç mahallede ekili alanları zarar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile görüşen Başkan Yüksel, son durum hakkında bilgiler aldı.


Ergene Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Yüksel, “Su baskınlarının meydana geldiği mahallelerimizde gerekli çalışmalar yapılacak. Ekili arazileri zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.