Başkan Yüksel'den Ramazan ayı kutlaması

Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayında ülkemizde huzurun ve kardeşliğin daha da güçlenmesini dileyen Başkan Yüksel, “İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni bulunduran Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederim. Rabbim bu mübarek ayda tutacağımız oruçları ve yapacağımız sahur ile iftarlarımızı kabul eylesin. Ramazan ayının milletimize, ülkemize, dünyaya ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz Ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir. Sevginin, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bu mübarek ayda Ergene'mizde halkımızla yine sevgi sofralarında buluşup, düzenleyeceğimiz iftar yemeklerinde halkımız ile birlikte oruçlarımızı açacağız” dedi.

Bu ayda tüm Müslümanların en yakınından başlayarak komşu ve akrabalarını gözetmeleri, yoksul ve garibanlara yardımcı olmaları, onlarla sofralarını paylaşmaları gerektiğine de işaret eden Başkan Yüksel, “Bu ayda, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak herkesle kucaklaşmalı, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği mübarek Ramazan ayında, İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını, oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak devam etmesini diliyorum. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayında ülkemizde huzurun ve kardeşliğin daha da güçlenmesini diler, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni bulunduran Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederim” diye konuştu.