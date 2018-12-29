Başkan Yüksel'den yeni yıl mesajı

Mesajında Ergene sakinlerine seslenen Başkan Yüksel, “Belediyemizin yapmış olduğu başarılı hizmetler ile gelişmiş ve büyümüş Ergenemizde bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da belediyemizin hizmet ve projeleri devam edecektir. İlçemizde sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve yardımseverlik duygularını arttırarak huzur ve güvenin sağlandığı, hayallerin ve umutların gerçeğe dönüştüğü bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşarken, sevgi ile çıktığımız bu yolda Ergene halkımız ile her zaman birlikte olduk. Vatandaşlarımızdan almış olduğumuz destek ile çok başarılı çalışmaların altına imza attık. Önümüzdeki yıl bize yeni umutlar vaat ediyor. Şüphesiz geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin aynı ilçede yaşayan insanlar olarak en önemli sorumluluğumuzun, kentlilik bilinci içinde, birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü davranmak olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Yüksel ayrıca, “Üzüntüleriyle, sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni umutlar ve beklentilerle 2019 yılına giriyoruz. Yeni yılın Türk ve İslam alemine özlediğimiz barış ve huzuru getirmesini diliyorum. Yeni yılda barış ve kardeşliğin egemen olmasını, iyimserliğin canlanmasını, taze sevgilerin artmasını ve güneşin her güne bir umut olarak doğmasını temenni ediyorum. 2019 yılının ülkemize ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum” açıklamasında bulundu.