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Başkan Yüksel'in acı günü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in vefat eden babası Ahmet Yüksel son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in vefat eden babası Ahmet Yüksel son yolculuğuna uğurlandı.



Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi gören babası Ahmet Yüksel (84) hayatını kaybetti. Yüksel'in cenazesi Velimeşe Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Velimeşe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i acılı gününde, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, komşu ilçelerin belediye başkanları, kaymakamlar, siyasi partilerin temsilcileri, belediye çalışanları, Velimeşe Mahallesi sakinleri ile eş dost ve akrabaları da yalnız bırakmadı.

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