Başkan'dan gençlere çağrı: “Mahalle takımınızı kurun, baklavalar benden”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Yavuz Mahallesi'nde yapımı devam eden halı saha tesislerinde incelemede bulundu. Yavuz Mahallesi'nde yaşayan gençlere seslenen Başkan Yüksel, “Mahalle takımınızı kurun, baklavalar benden” dedi.

Uzun yıllar hiçbir yatırım ve hizmet yapılmayan Yavuz Mahallesi, cadde ve sokakların sil baştan yenilenmesi, Perşembe Pazarı'nın kurulduğu alanda hizmete girmeye gün sayan kapalı pazaryeri gibi önemli hizmetler ve yatırımlarla kısa sürede buluştu. Son olarak, İnönü Ortaokulu (Eski Namık Kemal Lisesi) bahçesinde hayata geçirilen halı sahanın yapımı da tamamlanmak üzere.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Yavuz Mahallesi'nde yapımı devam eden halı saha tesislerinde incelemede bulundu. Son aşamaya gelen halı saha tesislerinde kısa bir idman yaparak zemini test eden Yüksel, kısa süre içinde tesislerin açılacağı müjdesini verdi.

Yavuz Mahallesi'nde yaşayan gençlere seslenen Yüksel, “Sevgili Gençler, Yavuz Mahallemize kazandırdığımız futbol sahasındaki çalışmalarımız bitti bitiyor. Tesisleri kısa bir antrenmanla bizzat test ettim. Zemin güzel, hava güzel, futbol için her şey müsait. Çok yakında açılışını birlikte yapacağız inşallah. Siz şimdiden mahalle takımınızı kurun, ilk maçı birlikte yapalım. Baklavalar da benden” diyerek gençlere davette bulundu.