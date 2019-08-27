Basketbol 2. Lig fikstür çekimi yapıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün de yer aldığı Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Crowne Plaza Florya Hotel'deki kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Serhan Antalyalı, TBF Genel Sekreter Yardımcısı Emin Balcı, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, TBF yetkilileri, Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına Çorlu Belediyesi Meclis Üyesi Mert Yılmaz ve Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde mücadele edecek diğer takımların temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier gerçekleştirdi. Yannier EBBL'den katılma hakkı kazanarak yükselen Çorlu Belediyesi, Başkent Yenişehir ve Ege Üniversitesi'yle ek katılım sürecinde lige dahil olan Ankara Kayı Gençlik, Murat Paşaoğlu, İzmir BŞB, Karşıyaka Belediye takımlarına hoş geldin diyerek sözlerine başlarken, bu sene lig formatında değişikliğe gittiklerini belirterek 16 takımın tek grupta oynanacağını söyledi.

Kura çekiminin mevcut 15 takım olmasına rağmen 16 takımla çekileceğini söyleyen Yannier, lige katılması muhtemel takımının isimsiz olarak kurada olacağını ancak yönetim kurulu olarak önümüzdeki günlerde ilgili kulübün lige alınıp alınmayacağına karar vereceklerini dile getirdi.

2. Ligin TBL formatıyla aynı olacağını söyleyen Yannier, normal sezonu 1. bitirenin doğrudan TBL'ye çıkacağını, 2-9 arasındaki diğer takımların ise play-off oynayarak TBL'ye yükseleceklerini ifade etti.

Yannier, ligin normal sezonunun Ekim-Nisan arasında oynanmasını planladıklarını ifade ederek yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlara iyi bir sezon diledi. Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına kura çekimine katılan Çorlu Belediyesi Meclis Üyesi ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Mert Yılmaz ise açıklamasında Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek avantajlı bir kura çektiklerini belirtti.

Kura çekim sonucu ilk hafta maçları ise şöyle oluştu:

Çorlu Belediyesi - İzmir BŞB

Ege Üniversitesi GSK - Karşıyaka Belediyesi

TED Ankara Kolej - Nazilli Belediye

Kocaeli Kağıtspor - UPS Spor

Ankara Kayı - Erzurum BŞB Gençlik

Murat Paşaoğlu - 16. Takım

Haliliye Belediye - Başkent Yenişehir

Bornova Bossan - Beylikdüzü Basket