İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayram öncesi marketlerde son alışverişler yapıldı

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bayram arifesinden başlamak üzere Ramazan bayramı süresince Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere açık bulundurulan marketlerde son gün yoğunluğu yaşandı.


İlk kez tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bakkal, market, manav, kasap ve kuru yemişçilerin vatandaşların ihtiyaçlarını tedarik edebilmeleri adına 10.00 ila 17.00 saatleri arasında açık tutulmasına izin verilmesi nedeniyle vatandaşlar bayram öncesi son market alışverişlerini yaptı.


Genelge kapsamında belirli süre dahilinde açık tutulan marketlere gelen vatandaşlar bayram öncesinde alışverişlerini gerçekleştirdi.


Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında bir dizi önlemin de alındığı marketlerde müşterilerin maskesiz girişine izin verilmesi. Market görevlileri maskeleri olmayanlara girişte maske ve el dezenfektanı verirken Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de açık olan marketlerde denetimler yaparak vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.