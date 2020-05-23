Bayram öncesi marketlerde son alışverişler yapıldı

İlk kez tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bakkal, market, manav, kasap ve kuru yemişçilerin vatandaşların ihtiyaçlarını tedarik edebilmeleri adına 10.00 ila 17.00 saatleri arasında açık tutulmasına izin verilmesi nedeniyle vatandaşlar bayram öncesi son market alışverişlerini yaptı.

Genelge kapsamında belirli süre dahilinde açık tutulan marketlere gelen vatandaşlar bayram öncesinde alışverişlerini gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında bir dizi önlemin de alındığı marketlerde müşterilerin maskesiz girişine izin verilmesi. Market görevlileri maskeleri olmayanlara girişte maske ve el dezenfektanı verirken Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de açık olan marketlerde denetimler yaparak vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.