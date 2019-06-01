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Bayram tatiline giden aile kaza geçirdi: 5 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın taklalar atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın taklalar atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri, Kınıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İpsala istikametine seyreden Murat Üzmez (34) yönetimindeki 34 JN 4492 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yoldan çıktı. Tarlaya sürüklenen otomobilde sürücü Murat Üzmez ve eşi Ebru Üzmez, Ayfer Üzmez (60), Bahri Üzmez(67) ve Mehmet Selim Üzmez (3) yaralandı.


Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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