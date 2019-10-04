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Bebek dostu ödülleri sahiplerini buldu

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında Çorlu Devlet Hastanesinde düzenlenen törende bebek dostu kurumlara ödülleri verildi.


2014 yılından bu yana Altın Bebek Dostu il unvanına sahip Tekirdağ'da hizmet veren tüm kamu hastaneleri ile birçok özel hastanenin bebek dostu unvanı alması nedeniyle Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonunda ödül töreni gerçekleştirildi.


Tekirdağ il genelindeki üç kamu hastanesi ile üç özel hastane ile bir özel kuruma bebek dostu kurum unvanının verilmesi nedeniyle düzenlenen ödül törenine Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Göçer, Kapaklı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Levent Alper, Saray Devlet Hastanesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi Yönetimi, Malkara Devlet Hastanesi, Çorlu Özel Reyap Hastanesi, Çorlu Özel Vatan Hastanesi ile Çerkezköy Özel Optimed Hastanesi yöneticileri katıldı.


Törende Bebek Dostu, Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakımı, Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş unvanlarının yanı sıra bazı kurum ve kuruluşlara teşekkür belgeleri verildi.

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