İhlas Haber Ajansı

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Bekçilerin şüphelenip yakaladığı şahsın üzerinden tabanca çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Gece Kartalları tarafından yakalanan şüpheli bir şahsın üzerinden tabanca çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Gece Kartalları tarafından yakalanan şüpheli bir şahsın üzerinden tabanca çıktı.


Bekçi görevlileri, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verenlere, suçlulara ve huzur bozan şahıslara taviz vermiyor. Gece yarısı Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde yaya devriye görevinde bulunan Havuzlar Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Gece Kartalları, yaya halindeki şüpheli bir şahsı durdurdu.


C.K. isimli şahsın yapılan kaba üst yoklamasında tabanca ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınarak karakola götürülen şüpheli C.K. hakkında işlem başlatıldı.

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