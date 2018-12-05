“Beklenen Hizmet İçin” projesinin teknik destek sözleşmesi imzalandı

Teknik Destek Programı Sözleşmesini Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü adına NKÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Trakya Kalkınma Ajansı adına Genel Sekreter Mahmut Şahin imzaladı.

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen protokol imza töreninde NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yinanç, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Fatih Horozoğlu, Başhekim Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Tolga Ersözlü, Dr. Öğr. Üyesi Birol Şafak, Dr. Öğr. Üyesi M. Numan Erdem ve Hastane Baş Müdürü Arzu Alkanat da bulundu.

Protokol ile NKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev alan veri giriş elemanlarına empati, iletişim teknikleri konularında 4 grup halinde toplam 120 kişiye 25 saat eğitim verilerek personelin hizmet kalitesi artırılarak kurumsal olarak daha iyi bir şekilde hizmet sunulması amaçlanıyor.

Trakya Kalkınma Ajansından yeni rektöre ziyaret

Ayrıca Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve KADEM Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şahin, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a yeni görevinde başarılar dileyerek bölgede yüksek eğitimin lider kurumlarından biri olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile hayata geçirilecek projelerin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini kaydetti. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trakya Kalkınma Ajansı ile gerçekleştirilen iş birlikleri için teşekkür etti.