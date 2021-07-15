İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Başkanı 15 Temmuz tören alanında fenalaştı

Tekirdağ’daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarına katılan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, tören alanında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarına katılan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, tören alanında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.


Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, tören alanında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ani tansiyon düşüşü yaşadığı öğrenilen Başkan Çetin, özel araçla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.