Belediye Başkanı kendisine hediye edilen çiçekleri satılması için bağışladı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yerel seçimlerin ardından kendisine hediye edilen çiçekleri Çorlu Botanik Fest'te satılması için bağışladı. Bağışlanan çiçeklerden elde edilecek gelir ise Çorlu Eğitim ve Spor Vakfı'na aktarılacak.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Çorlu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ahmet Sarıkurt'tan anlamlı bir davranışa imza attı. Geçtiğimiz günlerde ziyaretler sırasında kendisine çiçek getirilmesi yerine, çiçekler için harcanacak bedellerin Çorlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine alınacak solunum cihazı alımı için açılan hesaba yatırılması talebinde bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı çağrısının ardından kendisine hediye edilen çiçeklerin tamamını da bağışladı.

Başkan Sarıkurt, Çorlu Botanik Fest'te satılması için bağışladığı çiçeklerin satışından elde edilecek gelirin Çorlu Eğitim ve Spor Vakfı TR040046000124888000201447 numaralı Akbank Çorlu yardım hesabına aktarılması talimatını verdi.