Belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Çorlu'da özellikle olumsuz hava koşullarının ve trafiğin yoğun olduğu gün ve saatlerin ardından yol kenarlarında yapılan temizlik çalışmaları sonunda vakumlu süpürge aracı ile temizlik gerçekleştiriliyor. İlçede birçok noktada benzer çalışmaları yürüten temizlik ekipleri aynı zamanda muhtarlıklardan gelen talepler doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ekiplerin sadece temizlik çalışması yürütmediklerini, geri dönüşüme de önemli katkı sağladıklarını belirterek, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından şehirde devam eden genel temizlik çalışmalarının yanı sıra mıntıka temizliği ve olumsuz hava koşulları sonrasında yol kenarlarında biriken toprak, çamur ve çeşitli atıklar temizlenirken, doğaya atılmış geri dönüştürülebilen atıklar da çalışmalar esnasında toplanıp geri dönüşüme kazandırılıyor. Yürütülen çalışmalarla şehrimizde oluşabilecek çevre kirliliklerinin önüne geçmeye çalışıyor ve temiz bir Çorlu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.