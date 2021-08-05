Belediye ekipleri yapmayınca iş vatandaşa düştü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde duyarlı bir vatandaş, hasar görmüş çöp konteynırını, belediye ekipleri yapmayınca kendi onararak örnek bir farkındalık oluşturdu.

Muratlı Belediyesinin çöp toplama ve temizlik hizmetinde yetersiz olduğu ilçe sakinlerince sıkça dillendirilirken, vatandaş ise çareyi kendi işini kendi halletmekte buldu. Muratlı'nın Yurtbekler Mahallesi sakinlerinden Sinan Nacar, kapısı önündeki çöp konteynırının kırık olan teker ayaklarını kaynatarak kendi imkanları ile tamir etti.

Duyarlı vatandaş Sinan Nacar'ı gören bölge sakinleri ise, bir yandan kendisini tebrik ederken, diğer yandan da belediyenin yetersizliğinden yakındı.