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Belediye görevlisinin talihsiz anı: Traktöre takmak istediği römork demiri ayağına düştü

Malkara ilçesinde belediye temizlik görevlisi, traktöre takmak istediği kül yüklü römorkun arış demirinin kontrolden çıkarak ayağının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.


Olay, Camiatik Mahallesi Dilek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara Belediyesi temizlik görevlisi İsmail K. bir site evlerine ait kül dolu römorkun boşaltılması için traktörü yanaştırdı. Traktörün çeki demirine takmak istediği römorkun arış demiri kontrolden çıkarak İsmail K.'nin ayağına düştü.


Yaralanan işçinin yardımına vatandaşlar koşarak, düşen demiri ayağının üzerinden kaldırdı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı İsmail K. tedavi altına alındı.

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