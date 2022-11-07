Belediye ile milli eğitim iş birliği protokolü imzaladı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla arasında imzalan protokol ile öğrencilere yönelik kültür, spor, sosyal ve sağlık alanlarında 17 farklı proje hayata geçirilecek.

Protokol Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler'in himayesinde imzalanırken, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ve Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Suat Durmaz da hazır bulundu.

“Gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun”

İmzalanan protokolün hayırlı olması temennisini paylaşan Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde yürüteceğimiz, örgün eğitimi destekleyici etkinlik, kurs ve projeleri içeren protokolü imzaladık. Kaymakamımız Sayın Mustafa Güler'in himayesinde, Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ebubekir Atilla ile karşılıklı olarak imzaladığımız protokol çerçevesinde, kültürel, sportif, sosyal ve sağlık alanlarında toplam 17 projeyi hayata geçireceğiz. İşbirliği protokolümüzün, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.