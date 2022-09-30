Belediye, Kumbağ İlkokuluna 4 ek derslik kazandıracak

Kumbağ Mahallesi'nde hizmet veren Kumbağ İlkokulu ve Ortaokulundaki ihtiyacın karşılanması için Süleymanpaşa Belediyesinin inşa edeceği 4 derslikli ek binanın temeli Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından atıldı.

Tekirdağspor Kulübü Başkan Ekrem Daşdan'ın katkıları ile inşa edilmeye başlanan ve bünyesinde 4 ek derslik barındıran ek bina, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Bina tamamlandığında Kumbağ İlkokulu ve Ortaokulunun kapasitesi 100 öğrenciye daha hizmet verebilecek.

Başkan Yüksel temel attı

Ek binanın temelini Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel attı. Temel atmanın ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak Kumbağ Mahallemizde inşa edeceğimiz İlkokul ve Ortaokulumuza 4 derslikli ek binamızın temelini attık. Kumbağ için önemli bir ihtiyaçtı. Tekirdağspor Kulübü Başkanımız Sayın Ekrem Daşdan'ın katkılarıyla kısa sürede yapımını tamamlayarak Milli Eğitim İlçe Müdürlüğümüze kazandıracağımız yeni ek dersliklerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.