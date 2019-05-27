İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Meclis üyesinden örnek davranış

Eğitim hayatının bir bölümünde Kızılay bursu ile okuyan Çorlu Belediyesi Meclis üyesi Nazmi Yamanoğlu, huzur hakkının parasını burs olarak bir öğrenciye veriyor.


Çorlu Belediyesinin AK Partili Meclis üyesi Nazmi Yamanoğlu, meclis toplantılarına katıldığı için kendisine verilen huzur hakkını bir öğrenciye burs olarak verme kararı aldı. Eğitimin hayatının bir bölümünü Kızılay bursu ile tamamlayan Nazmi Yamanoğlu, Çorlu Belediyesi Meclis üyesi olarak katıldığı toplantılardan huzur hakkı adıyla kendisine verilen parayı bir öğrenciye burs olarak verilmesi maksadıyla bağışladı. Yamanoğlu, meclis üyeliği görevi boyunca katılacağı tüm toplantılardan kendisine verilecek olan huzur haklarını öğrencinin banka hesabına yatıracağını kaydetti. Bölgenin önde gelen bir mühendislik firmasının da ortaklarından olan iş adamı Yamanoğlu, “Seçimden önce böyle bir sözüm vardı ve bunu yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyim. Belediye Meclis üyeliğinden aldığımız huzur hakkı ücretini başarılı öğrencimize burs olarak vermeye devam edeceğim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.