Belediye Meclis üyesinden örnek davranış

Çorlu Belediyesinin AK Partili Meclis üyesi Nazmi Yamanoğlu, meclis toplantılarına katıldığı için kendisine verilen huzur hakkını bir öğrenciye burs olarak verme kararı aldı. Eğitimin hayatının bir bölümünü Kızılay bursu ile tamamlayan Nazmi Yamanoğlu, Çorlu Belediyesi Meclis üyesi olarak katıldığı toplantılardan huzur hakkı adıyla kendisine verilen parayı bir öğrenciye burs olarak verilmesi maksadıyla bağışladı. Yamanoğlu, meclis üyeliği görevi boyunca katılacağı tüm toplantılardan kendisine verilecek olan huzur haklarını öğrencinin banka hesabına yatıracağını kaydetti. Bölgenin önde gelen bir mühendislik firmasının da ortaklarından olan iş adamı Yamanoğlu, “Seçimden önce böyle bir sözüm vardı ve bunu yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyim. Belediye Meclis üyeliğinden aldığımız huzur hakkı ücretini başarılı öğrencimize burs olarak vermeye devam edeceğim” dedi.