Belediye personeline afet eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından, 2021 yılının Türkiye'de Afet Eğitimi Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, Süleymanpaşa Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Tekirdağ İl Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan çalışma kapsamında, Süleymanpaşa Belediyesi çalışanlarına afet eğitimi verildi.

AFAD Tekirdağ İl Müdürü Recep Erol'un nezaret ettiği eğitime, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar da katılarak eğitim çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Afet öncesi ve sonrası yapılacaklar anlatıldı

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde, sosyal mesafe kuralları ve salgın tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen bir dizi eğitimle, AFAD eğitmenleri tarafından, Süleymanpaşa Belediyesi çalışanlarına afet ve özellikle deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapılıyor.

Tüm çalışanlar eğitim alacak

Tüm belediye çalışanlarının bu eğitimden gruplar halinde istifade edeceği öğrenilirken, eğitim çalışmalarının yanı sıra AFAD ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek farklı çalışmaların da gündeme geleceği ifade edildi.

“Afetle ilgili gerekli adımları atıyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “İçişleri Bakanlığımızca 2021 yılının Türkiye'de Afet Eğitim Yılı ilan edilmesiyle birlikte, AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü'nce yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında, belediye personellerimize seminer verildi. Tekirdağ deprem bölgesi olduğundan bu konuda atılacak adımları kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Belediye Başkan Yardımcımız Sn. Hüseyin Uzunlar'ın da katıldığı, afet ve deprem öncesinde, sırasında ve ilk 6 saatte yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak anlatıldığı eğitim programında, hayat kurtaran bilgileri personellerimize aktaran AFAD İl Müdürümüz Sn. Recep Erol ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyorum. Eğitim çalışmalarımız dışında da AFAD ile işbirliğimiz sürecek” diye konuştu.