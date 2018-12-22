Belediyeden özel ambulans hizmeti

Sağlık alanında eğitimli ve güler yüzlü personeli ile gece gündüz demeden halkın her türlü ihtiyacına cevap vermek adına uygulanan hasta nakil ambulansı hizmetinde Ergene'de ikamet eden hastalar evlerinden alınarak İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere ücretsiz bir şekilde götürülüyor. Hastalar tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Hasta nakil ambulansından randevu almak isteyenlerin 0 506 100 83 20 nolu telefonu arayabilecekleri kaydedildi.

Hasta nakil ambulansı hizmeti gerçekleştiren Ergene Belediye Başkanlığı, özellikle yatalak hastaların hastanelere ulaşımı konusunda kolaylık sağlamak üzere vatandaşların yanında bulunuyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin sayılı belediyelerinde olan bu hizmet Ergene Belediyemizde de var. Tam teşekküllü hasta nakil ambulansı ile sağlık konusunda hassasiyetimiz ve sevgimiz ile çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Ergene'de bizim için en büyük mutluluk vatandaşlarımızın sağlığıdır" dedi.

Ergene Belediyesi tarafından 2016 yılında hizmete giren hasta nakil ambulansı ile çevre hastanelere 720 sefer yapılırken toplamda 168 bin kilometre yol kat edildiği kaydedildi.