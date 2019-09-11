Belediyeden sokak hayvanları için anlamlı proje

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediye tarafından sokak hayvanlarına destek amaçlı "Bayat Ekmek Toplama Kutusu" projesi hayata geçirildi.

Kapaklı Belediyesi, ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları' ile hem israfın önüne geçmek amacıyla anlamlı bir proje başlattı. İlçenin farklı noktalarına toplama kutuları koyan belediye, hem de israfı önlemeyi hem de sokak hayvanları için yemek kaynağı sağlamayı hedefliyor. İlçenin belirli noktalarına koyulan ve sayısının ilerleyen günlerde arttırılacağı planlanan kutular sayesinde konteyner kenarına bırakılan ekmekler de tek bir yerde toplanacak ve görüntü kirliliği de önlenmiş olacak.

"İlk etapta sadece ekmekleri atınız"

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ekmek israfıyla ilgili duyarlılık oluşturarak vatandaşı bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ülkemizde günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını üzülerek ifade etmek istiyorum. Kapaklı Belediyesi olarak bu konuya dikkat çekerek çöpe atılmak istenen bayat ekmekleri sokak hayvanlarımıza ulaştırmak için çalışma başlattık. Şehrimizde ekmek israfının önüne geçmek ve bayatlayan ekmeklerin evsel atıklarla birlikte çöpe gitmesini önlemek amacıyla ilçemizde 4 ayrı pilot noktaya yerleştirilen bayat ekmek toplama kutularının, ilerleyen günlerde sayılarını arttırmayı planlıyoruz. Halkımızdan ricamız, bu kutulara sadece ekmek atmalarıdır" ifadelerini kullandı.