Belediyeden ucuz, sağlıklı ve kaliteli ekmek hizmeti

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, artan maliyetlere rağmen Ergene'de 1 TL'ye ekmek satışı yapan Ergene Belediyesi Halk ekmek satış noktalarını ziyaret ederek ekmek alan vatandaşlarla görüştü.

Henüz çok yeni bir belediye olmasına karşın 20 yıllık 30 yıllık belediyelerin bile yapamadığı projeleri bir bir hayata geçirerek sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunan Ergene Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası'nda ürettiği ekmekleri ilçenin çeşitli mahallelerinde yer alan Halk Ekmek Büfeleri aracılığı ile vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.

“Yaptığımız hizmetler ile örnek olmaya devam ediyoruz”

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas Ergene Belediyesi Halk Ekmek satış noktalarını ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Vekili Tıknas Ergene Belediyesinin bu güzel hizmetinden dolayı halkın memnuniyeti ile karşılandı. Vekil Salih Tıknas “Ergene Belediyesi her yapmış olduğu hizmeti ile diğer belediyelere örnek olmaya devam ediyor. Halkımıza en kaliteli, en sağlıklı, en lezzetli ve en ucuz ekmeği halkımızın sofraları ile buluşturuyoruz. Artan maliyetlere rağmen Trakya'nın yükselen değeri Ergene'mizin belediye halk ekmek satış noktalarından vatandaşlarımıza 1 TL'ye ekmek alma imkanı sağlıyoruz. Vatandaşımıza ucuz ekmek yedirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Başkan Vekili Salih Tıknas, “Sağlıklı, kaliteli ve en uygun ücretle halkın temel gıda kaynağı olan ekmek ihtiyacını karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Velimeşe Mahallesi'nde bulunan ekmek fırınımızda ortalama 5 bin civarında ekmek üretimi yaparak belediyemizin halk ekmek satış noktalarımızdan vatandaşlarımıza satışını yapıyoruz” dedi.

“Lezzeti hiç değişmiyor”

Ergene Belediyesi Halk Ekmek satış noktalarından ekmek alan vatandaşlar bu güzel hizmetlerinden dolayı Ergene Belediyesine teşekkürlerini iletirken, “Belediyemizin ürettiği ekmekler hem ucuz hem kaliteli. Buralardan aldığımız ekmekler 3 - 4 gün evlerimizde taze kalıyor. Mevcut piyasaların altında ekmek satışı yapan Ergene Belediyemize teşekkürlerimizi iletiyoruz” dediler.