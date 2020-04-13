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Belediyeden yöresel ağızla 'Evde Kal' çağrısı

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde bulunan billboardlardan yöresel ağızla ’Evde Kal’ çağrısı yaptı.

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde bulunan billboardlardan yöresel ağızla 'Evde Kal' çağrısı yaptı.


Kapaklı Belediyesi, sosyal mesafenin korunması kapsamında vatandaşları uyarmak için bilboardlara yöresel dille yazılmış afişler astı. Billboardlara "Kaç öte beya, N'apacan sokakta be adaş? Ep istersin gidesin Kazak Gölü'ne" gibi Trakya ağzında çokça kullanılan cümleler yazıldı.



"Bu hassas süreçte moralimizi yüksek tutmalıyız''


Yöresel dille 'evde kal' uyarısı yapmak için billboardlara afişler hazırladıklarını belirten Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "Devletimizin evde kal çağrısına Kapaklı Belediyesi olarak mizah katarak dikkat çekmek, vatandaşlarımızı uyarmak istedik. Bu amaçla Trakya ağzında sıkça kullanılan bazı kelimelerle uyarılarımızı yaptık. Geçtiğimiz hafta sonu da hoparlörlerden vatandaşlarımıza müzik dinletisi sunduk. Bu hassas süreçte moralimizi de yüksek tutmalıyız. Salgının ciddiyetinin bilincinde olarak tedbirlerimizi sürdürmeliyiz. El birliğiyle bu süreci atlatacağız. Tüm vatandaşlarımız devletimizin uyarılarını dikkate almalı" dedi.

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