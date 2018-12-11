Beren bebeğin adı kreşte yaşatılacak

Tekirdağ Ergene Belediyesi, Çorlu'da meydana gelen tren kazasının en küçük kurbanı 6 aylık Beren bebeğin adını yaptıracağı kreşte yaşatacak.

Ergene Belediyesinin en büyük projelerinden biri olan Beren Bebek Kreş Evi'nin açılışı kısa bir süre sonra yapılacak. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, son aşamaya gelen Beren Bebek Kreş Evi'nde incelemelerde bulunarak projenin Ergene'de diğer mahallelere de yapılacağını belirtti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Yeşiltepe Mahallemizde bulunan 100 öğrenci kapasiteli Beren Bebek Kreş Evi projesinde son aşamaya gelindi. Hizmetlerimiz Ergene'deki mahallelerimizde tüm hızıyla devam ediyor. Yeşiltepe Mahallemize böyle güzel bir projeyi kazandırdığımız için gururluyum. Tren kazasında hayatını kaybeden Beren bebeğin ismini burada yaşatacağız, bu projeyi Beren bebeğin ailesine ve çalışan annelerimize armağan ediyorum. Bu projelerimiz yeni dönemde de diğer mahallelerimizde devam edecek. Ergenemiz için yeni projelerimiz, yeni hedeflerimiz var, bu hizmetlerin devamı katlanarak gelecek" dedi.

Bin 508 metrekare alan içerisinde 500 metrekare zemin oturumuna sahip toplamda 900 metrekare kapalı ve 750 metrekare açık alana sahip olan 100 çocuk kapasiteli bakım evinde, beş oyun odası, iki uyku odası, iki etkinlik atölyesi ile sosyal alanlar, drama atölyesi ve yemekhane bulunacak.

Çocuklar için sabah 08.00'da açılacak olan Çocuk Eğitimi Akademisi akşam 17.00'a kadar eğitim verecek. Ayrıca çocuklara sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı da verilecek. Beren Bebek Çocuk Eğitimi Akademisi'nde montessori, İngilizce, sosyal aktiviteler, dans, doğa eğitimi, sanat çalışmaları, müzik eğitimi ve beden perküsyonu, orff eğitimi ve kodlama eğitimleri verilecek.