Beren Bebek Akademisindeki öğretmenler de unutulmadı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde görev yapan öğretmenlere olduğu gibi Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi'nde bulunan öğretmenlere de çiçek hediye ederek 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı.

Ergene Belediyesinin en büyük eğitim hizmetlerinden biri olan Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi'nde bulunan öğretmenleri Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ziyaret ederek buradaki öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı. Öğretmenlere çiçek hediye eden Rasim Yüksel, “Siz saygı değer öğretmenlerimiz çocuklarımız yani geleceğimizi emanet ettiğimiz, her şartta ve her koşulda insan yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan bilim ve aydınlık düşüncenin mimarlarısınız” dedi.

Başkan Yüksel konuşmasının devamında, “Öğretmenlerimiz her zaman her şeyin en iyisini hak etmektedir. Sahip olduğumuz genç ve dinamik nüfusu işleyecek, cevherleri bulup ortaya çıkaracak ve ülke hizmetine sunacak kişiler öğretmenlerdir. Çünkü bir milleti çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracak tek bir meslek vardır, o da öğretmenliktir. Her çocuk, yetişen her nesil öğretmenlerimizin sevgi ve irfan yüklü kollarında olgunlaşmakta ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Eğitimin en birinci basamağında yetişen çocuklarımızı siz değerli öğretmenlerimiz Atasına ve Cumhuriyet değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştiriyorsunuz, en zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizi kutluyorum” diye konuştu.