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Beren Bebek Çocuk Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı

Tekirdağ’ın Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi 2019-2020 Eğitim Öğretim yılına yeni öğrencileri ile birlikte ’merhaba’ dedi.

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi 2019-2020 Eğitim Öğretim yılına yeni öğrencileri ile birlikte 'merhaba' dedi.


Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Beren bebeğin adının yaşatıldığı Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi 2019-2020 Eğitim Öğretim yılına yeni öğrencileri ile birlikte merhaba dedi. Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisinde ilk günlerini geçiren küçükleri Ergene Belediye Başkan Vekili Çetin Bulum, Ergene Belediyesi Başkan Yardımcıları Ayça Albayraktar, Yüksel Baydarlı, Mehmet Cebeci ve Ergene Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy ziyaret etti.


Ergene Belediyesinin yapmış olduğu en büyük projelerden biri olan Beren Bebek Çocuk Akademisinde yeni öğrenciler ile güzel bir yıl olması dileklerinde bulunan Ergene Belediye Başkan Vekili Çetin Bulum, “Tekirdağ bölgesinde Eğitim hizmetleri açısından örnek gösterilecek bir çalışmanın altına imza atarak Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi projesini hayata geçirdik. Bu güzel eğitim yuvamızda çocuklarımıza en iyi şekilde hizmet verilmektedir, alanında uzman olan öğretmenlerimize ve yeni öğrencilerimize mutlu bir yıl geçirmelerini diliyorum” dedi.

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