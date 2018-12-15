Beton firmalarına ceza yağdı: 530 bin TL

Denetimlerde uygunsuzluğu tespit edilen 5 yapı malzemesi üreticisi ile 22 hazır beton üreticisine 530 bin TL idari para cezası uygulandı. İnşaatlarda kullanılan güvenli ürün oranı 2018 yılında yüzde 97'ye ulaştığı da öğrenilirken Beton imalatlarından alınan numunelerin çip ile izleneceği de öğrenildi.

Tekirdağ'da 2018 yılında içerisinde yapı malzemeleri kapsamında farklı ürün gruplarından 78 adet PGD denetimi ve 66 adet hazır beton denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucu uygunsuzluğu tespit edilen 5 yapı malzemesi üreticisi ile 22 hazır beton üreticisine 530 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 164 adet şantiye ve 43 büro denetimi de gerçekleştirildi.

Üretim kapasitesi olarak Türkiye Dünya'da ilk 10 ülke arasında olurken yapı malzemelerinin denetim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla Mobil Piyasa Gözetim ve Denetimi uygulamasını tüm illere yaygınlaşması sağlandı. Yıllar itibarı ile piyasa gözetim denetimi faaliyetleri sonucu inşaatlarda kullanılan güvenli ürün oranı 2018 yılında yüzde 97'ye ulaştı.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde yaşanan depremlerde sağlıksız yapılaşmanın oluşturduğu yapı stoğunun yıkıma uğraması, büyük can ve mal kayıplarına sebep olmuştur. Bu durum, denetimsiz yerleşme ve yapılaşmaların yol açabileceği zararları bütün açıklığı ile gözler önüne sermekte ve yapı denetiminin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir” denildi.

“Betonun denetimi büyük önem arz etmektedir”

Yapılan açıklamanın devamında, “Tekirdağ'da belgelendirilmiş 31 adet yapı denetim kuruluşu ile 3 adet laboratuvar kuruluşu faal olarak görev yapıyor. Yapıların daha objektif denetlenmesine ve ara teknik elemanlara istihdam sağlanmasına yönelik reform niteliğinde Kanun değişiklikleri yapılmıştır. 4708 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yapıların denetimi için görevlendirilecek yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesi suretiyle kuruluşların denetim görevini her türlü baskıdan ve suistimalden uzak ve daha objektif olarak yerine getirecekleri bir yapı denetim sistemi oluşturulmuştur. Yapı güvenliğinin sağlanması önceliğinden hareketle yapılarda kullanılan betonun denetimi büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Çip sistemi ile izlenecek

Yapılan açıklamada, bu kapsamda, inşa edilecek yapılardaki beton imalatlarından alınan numunelerin “Çip sistemi” ile etiketlenerek izlenmesi ve beton deney sonuçlarının laboratuvar ortamından anlık olarak alınabilmesine yönelik pilot çalışmalar tamamlandığı da ifade edilirken, bu çalışmalardan elde edilen veriler ışığında uygulamanın ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.