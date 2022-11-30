Beton mikseri şarampole devrildi, yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

Tekirdağ Çorlu’da kaygan zeminde yoldan çıkan beton mikseri şarampole devrildi.
Tekirdağ Çorlu'da kaygan zeminde yoldan çıkan beton mikseri şarampole devrildi. Araçta mahsur kalan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, sabah saatlerinde Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Sarılar yolu üzerinde meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine seyreden Ökkeş Kadıoğlu yönetimindeki beton mikseri, kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kaza sonrası araçta mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yaralı halde çıkarıldı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.