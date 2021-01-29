İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyaz gelinliğini giyen Trakya'nın incisi havadan görüntülendi

Kar yağışı sonrası Trakya’nın incisi olan Tekirdağ beyaz gelinliğini giydi.

Kar yağışı sonrası Trakya'nın incisi olan Tekirdağ beyaz gelinliğini giydi. Drone ile havadan çekilen Tekirdağ'da kartpostallık görüntüler oluştu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan kar yağışı Tekirdağ'ı beyaz örtüyle kapladı. Kent genelinde kar yağışı etkisine kaybettikten sonra güneş yüzünü gösterirken, kar yağışı sonrası Trakya'nın incisi Tekirdağ beyaza büründü. Beyaz gelinliğini giyen Tekirdağ, drone ile havadan görüntüledi.


Kentin çevresinde bulunan ormanlık alanlarda kar yağışı sonrası beyaza büründü. Karlarla kaplanan yeşil ormanlar, Marmara Denizi eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu. Güneşin yüzünü göstermesiyle, kenti beyazlarla kaplayan karlar erimeye başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.