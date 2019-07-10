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BİK Müdürü Karakaya göreve başladı

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun kararıyla Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürlüğüne atanan Sabri Karakaya, görevine başladı.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu'nun kararıyla Tekirdağ Basın İlan Kurumu (BİK) Müdürlüğüne atanan Sabri Karakaya, görevine başladı.


Biri aile hekimi olan, diğeri ise mühendislik eğitimi alan 2 çocuk babası Karakaya, uzun yıllar gazetecilik görevinde bulundu. Sürekli sarı basın kartı sahibi Karakaya, son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldı.


Çanakkaleli Karakaya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi basın biriminde de çalışmıştı. Tekirdağ'ı ve Tekirdağ basınını yakından tanıyan Karakaya Tekirdağ Basın İlan Kurumu Müdürlüğü görevine başladı.

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