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Bilet almaya giden Covid temaslı kişiyi HES kodu yakalattı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde korona virüs (Covid-19) hasta temaslı olan ve karantinada olması gereken şahıs, otogara bilet almaya giderken HES kodu ile tespit edilerek yeniden karantinaya alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde korona virüs (Covid-19) hasta temaslı olan ve karantinada olması gereken şahıs, otogara bilet almaya giderken HES kodu ile tespit edilerek yeniden karantinaya alındı.


Çerkezköy ilçesinde Covid-19 hasta temaslı olan ve karantinada olması gereken M.D., Çerkezköy Otogarı'na bilet almaya gitti. HES kodu zorunluluğu olması sebebiyle vatandaştan kod isteyen firma yetkilileri, vatandaşın Covid-19 temaslı olduğunu belirledi. Polis ve sağlık ekiplerine haber verilirken, M.D. isimli vatandaş kısa sürede sağlık ekipleri tarafından karantinaya alındı. Şahıs, karantina süresini geçirmek üzere Çorlu'daki KYK Yurdu'na götürüldü.

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