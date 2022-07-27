Bilgi Evi LGS kursları için son başvuru tarihi 29 Temmuz

Eğitimlerden faydalanmak için son başvuru tarihi 29 Temmuz olarak duyuruldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evi, önümüzdeki yıl LGS sınavına girecek olan lise son sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak eğitim desteği ve danışmanlık hizmeti verecek. Bilgi Evi LGS eğitim desteği kursları için ön kayıtlar devam ederken, ön kayıtlar için başvuruların 29 Temmuz Cuma mesai saati bitimine kadar yapılabileceği ifade edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 27 Mayıs'ta gerçekleştirilen Seviye Tespit Sınavı'na katılan öğrenciler, Bilgi Evi LGS eğitim desteği kurslarından yararlanabilecek. Tamamen ücretsiz olan kurslar için kontenjan sınırı bulunduğundan asıl kayıtlar, alınan puan ve ailenin maddi durumu dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Kurslara ön kayıtlar şahsen yapılabilmekte olup, başvuruların Ortacami Mahallesi Yunusbey Caddesi No: 36 (50. Yıl Ortaokulu Yanı) adresine yapılması gerektiği kaydedildi. Konuyla ilgili bilgi almak isteyenlerin 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden bilgi alabileceği hatırlatıldı.