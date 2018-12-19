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Bilinç ve bilinçaltı temizliği anlatıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ‘Bilinçaltı Temizliği ve Şirketlerde Bilinçaltı’ semineri düzenlendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ‘Bilinçaltı Temizliği ve Şirketlerde Bilinçaltı' semineri düzenlendi. Seminerde katılımcılara bilinç ve bilinçaltı kavramları anlatıldı.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda Berrin Dağdelen ve Melike Ural Güntan tarafından verilen eğitimde bilinç ve bilinçaltı konusu anlatıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen seminerde, "Bilinç kavramı nedir? Bilinç kavramı alt başlıkları nedir? Bilinçaltı temizlenmesi nedir? Şirketlerde bilinçaltı nasıl oluşur? Şirketlerde bilinçaltı temizliği nasıl yapılır?" konularında bilgiler verildi.

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