Binali Yıldırım'dan yerli aşı çalışmalarının geliştirildiği fabrikaya ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti'nin 27'nci ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28'inci Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yerli aşı çalışmalarının yapıldığı fabrikaya ziyarette bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 27'nci ve son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28'inci Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika ziyaretinde bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı yerli aşı çalışmalarının devam ettiği Koçak Farma'yı ziyaret eden Yıldırım, üretim tesislerini gezdi.

Tespih hediye etti

Koçak Farma Genel Müdürü Hakan Koçak'ın odasında, Ender Koçak, Hakan Koçak ve birim müdürlerinden yerli ve milli aşı çalışmasına ilişkin son durum hakkında bilgi alan Yıldırım, sonrasında üretim tesislerini gezdi. Gezisinin ardından Yıldırım, çalışmalarından dolayı Koçak'ı tebrik etti. Günün anısına Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak, Yıldırım'a kalem hediye ederken, Yıldırım ise Koçak'a tespih hediye etti.