Binlerce çöp bidonu tamir edildi, yeniden kullanıma sunuldu

Tekirdağ'ın Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, değişimine ihtiyaç duyulan çöp konteynırlarını bakım ve onarımlarının ardından tekrar halkın kullanımına sundu. Başkan Sarıkurt bu uygulama ile önemli ölçüde tasarruf elde edildiğini belirtti.

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Çorlu genelinde eskiyen ve onarımına ihtiyaç duyulan çöp konteynırları hem yenileriyle hem de bakım ve onarımı yapılanlar ile değiştirilirken, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt belediye bünyesinde yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla önemli ölçüde tasarruf sağlandığını söyledi.

Başkan Sarıkurt yaptığı açıklamada, "Ocak, Şubat ve Mart aylarında temizlik işleri müdürlüğümüzün saha ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucunda dezenfekte edilen, eskiyen, tamir ve bakıma ihtiyaç duyulan 4 bin 611 çöp konteynerini müdürlüğümüz bünyesinde bulunan şantiyemizde onarıp boyayarak yeniden kullanılmaya hazır hale getirdik. Ayrıca yenilenmesi gereken bölgelere de yeni çöp konteynırları dağıttık. Bakım ve onarım çalışmalarımız ile binlerce konteynırı yeniden halkımızın kullanımına sunarak önemli ölçüde tasarruf sağladık. Halkımızın her kuruşunu doğru yönetmek için israftan uzak duruyoruz. Ekiplerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde çalışmalarını devam ettirirken yaptığı saha kontrolleri kapsamında değişimine ihtiyaç duyulan çöp bidonlarının tespitini de sürdürüyor.