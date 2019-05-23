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Binlerce sebze sandığı alev alev yandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaklaşık bin istiflenmiş sebze sandığı alev alev yandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık bin istiflenmiş sebze sandığı alev alev yandı.


Olay, Malkara girişinde bulunan Pullukçu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden bir çiftçiye ait yaklaşık bin adet istiflenmiş tahta sebze sandığı, bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.


Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.


Yangının ardından küle dönen yaklaşık bin sandık, kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili konuşan Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu üyesi Salih Engin, "Yangının ne sebeple çıktığını bilmiyoruz. Ekipler daha da büyümeden yangını kontrol altına aldı" diye konuştu.

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