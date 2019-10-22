Bir günlük geliri Mehmetçik Vakfı'na

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde esnaflık yapan Namık-Serap Geçko çifti, iş yerlerinin bir günlük hasılatını Barış Pınarı Harekatına destek için Mehmetçik Vakfı'na gönderdiler.

Küresel güçlerin geçmişten bu yana Türkiye'yi bölmek için çalıştıklarını ve bu emellerine ulaşmak için de terör örgütlerini kullandıklarını söyleyen Karaca kafe sahibi Namık Geçko, Türkiye'nin kurulan tuzaklara karşı durduğunun altını çizdi. Geçko, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla bugünkü hasılatımızı Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyoruz. Gün boyunca toplanan parayı yarın sabah banka üzerinden Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız. Ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek adına Muratlı halkımızın da desteğiyle bu hareketi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kaydetti.

Karaca Kafe'nin hasılatının Mehmetçik Vakfı'na gönderileceğini öğrenince işletmeye geldiğini aktaran MHP'li siyasetçi Süleyman Berk ise, “Bugünkü hasılatın Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını duyunca Karaca Kafe'ye gelerek bizim de katkımız olsun maksadıyla hoş sohbet içerisinde çayımızı kahvemizi içtik. Diğer işletmelere de örnek olmasını dilerim” diye koyuştu.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Özyürek de Karaca Kafe'ye gelerek katkıda bulunanlar arasındaki yerini aldı. Gün boyunca toplanan 400 TL para, işletme sahibi tarafından Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatırıldı.