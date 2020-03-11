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"Bir masal da sen anlat" etkinliği

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bir masal da sen anlat" il etkinliği, Süleymanpaşa Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde yapıldı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bir masal da sen anlat" il etkinliği, Süleymanpaşa Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde yapıldı.


Öğrencilere özgüven kazanmalarını sağlamak, topluluk önünde rahat konuşma alışkanlığı ve bir şeyleri ifade edebilme yeteneği kazandırmak amacıyla Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bir masal da sen anlat" konulu etkinlik, okul öncesi ve ilkokulların birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri arasında 2 kategoride gerçekleştirildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, “Etkinlik öncelikle okullarımızda ve ilçelerimizde düzenlenerek toplam 26 bin 384 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Daha sonra 79 öğrenci, ilçelerini temsil etmek üzere Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde masallarını anlattılar” dedi.


Program sonrası etkinliğe katılan tüm öğrencilere, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Sarıfakıoğulları tarafından hediye verildi.

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