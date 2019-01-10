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Bir şehri zehirleyecek kadar uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tırda 134 kilogram gelen 600 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tırda 134 kilogram gelen 600 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yapmış olduğu planlı çalışmalar kapsamında ülkeye Romanya ve Bulgaristan üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi otoban çıkışında durdurulan 2 tırda yapılan aramada gizli bölmelere zulalanmış halde toplam 134 kilogram gelen 600 bin adet ecstacy hap ele geçirildi.


Operasyonda Y.D, Y.G. ve F.Ü isimli 3 şahıs gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.



"İlimizin nüfusu kadar vatandaşın uyuşturucu kullanılmasına engel olduk"


Konuyla ilgili açıklama yapan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın "Arkadaşlarımızın istihbarat, kaçakçılık, narkotik şubelerimize ait tüm personellerimizin yapmış oldukları uzun süreli takip ve çalışma sonucu dün ilimizin sınırları içerisinde yurt dışından getirilen tırların durdurularak zula diye tabir ettiğimiz gizli bölmelerinden çıkarılan 134 kilogram kimyasal uyuşturucu dediğimiz hap olarak tabir ettiğimiz, 600 bin hap ele geçirilmiştir. Bunu 134 kilo olarak değerlendiriyoruz. Yeni yılda yakaladığımız en yüklü miktardır. Bunun diğer biz özelliğini de şöyle değerlendirebiliriz. 600 bin kimyasal ecstacy hapın tamamının ülkemizdeki vatandaşları kullanımına gönderilmiş olmasıdır. Bunu yakalamakla en az 2 katıda kadar vatandaşımızı bundan kurtarmış oluyoruz. Şöyle de tabir edebiliriz. İlimiz nüfusu bir milyon bu hapların kullanılması halinde yaklaşık ilimizin nüfusu kadar vatandaşın uyuşturucu kullanılmasına engel olduk diyoruz. Şu anda 3 şahıs yakalandı. Bunların kullanmış oldukları 2 tır elimizde" dedi.

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