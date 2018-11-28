Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri başlıyor

Etkinlik boyunca dünyanın ve Türkiye'nin saygın piyano sanatçıları her gece Tekirdağlı sanatseverlerin huzuruna çıkacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin kurumsallaşan sanat markası Bisanthe adı altında 6-11 Aralık tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleşecek resitallerde, ilk günün konukları Gülsin Onay ve Alexander Markov olacak. Konser saat 20.30'da başlayacak.

Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen piyano beste yarışmasının finali, 7 Aralık Cuma 20.30'da klasik müzikseverlerle buluşacak. Finale kalan üç bestecinin eserlerinin prömiyeri de aynı gece yapılarak beste yarışmasının kazananı belirlenecek. Finalist besteciler Mert Yeşilmenderes, Beste Tanağardıgil ve Eser Emin Öktem, birincilik ödülü için yarışacak.

4. piyano günleri dünya çapında piyanistleri ağırlayacak

8 Aralık 2018 Cumartesi Burçin Büke, 9 Aralık Pazar Pierre Reach ve 10 Aralık Pazartesi Gökhan Aybulus, saat 20.30'da sahnede olacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 4. Gülsin Onay Piyano Günleri, 11 Aralık Salı günü Sofja Gülbadamova konseri ile sona erecek. Resitalin başlama saati diğer konserlerden farklı olarak 21.30 olarak belirlendi.

Öte yandan, Gülsin Onay Piyano Günleri'ne dinleyici olarak katılmak isteyenlerin konser başlangıç saatinden yarım saat önce Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası'ndaki konferans salonunda hazır bulunmalarının yeterli olduğu bildirildi.

4. Gülsin Onay Piyano Günleri Programı Şöyle:

"6 Aralık 2018 Perşembe 20.30: Gülsin Onay & Alexander MArkov, 7 Aralık 2018 Cuma 20.30: Bisanthe 1. Piyano Beste Yarışması Finali, 8 Aralık 2018 Cumartesi 20.30: Burçin Büke.9 Aralık 2018 Pazar 20.30: Pierre Reach,10 Aralık 2018 Pazartesi 20.30: Gökhan Aybulus,11 Aralık 2018 Salı 21.30: Sofja Gülbadamova.”