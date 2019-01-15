Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesinin sanat etkinliklerinin markası olan Bisanthe adı altında düzenlenen 4. Oda Müziği Festivali, 20 Ocak Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Konser öncesi saat 19.00'da açılış kokteyli düzenlenecek. İki haftaya yayılan konserleri ile Tekirdağ'ı klasik müziğe doyuracak olan Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali'nde Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatçıların yer aldığı oda orkestraları sahne alacak. Konserler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

"Sanat kenti kimliğimizi ortaya koyacağız"

Yaklaşan festival öncesi hazırlıkların büyük bir titizlikle devam ettiğini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Bisanthe artık bizim kurumsallaşan ve sanat etkinliklerimizin çatısı haline gelmiş bir marka. Oda Müziği Festivali de bu markanın yerleşik etkinliklerinden biri. Bu yıl farklı bir çalışma yaptık ve konserlerimizi iki haftaya yaydık. Toplamda 9 farklı oda orkestrası bizlerle olacak. Hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Süleymanpaşa sanat kenti kimliğini ortaya koyacak. Halkımızdan her yıl artarak devam eden bir ilgi var. Tüm vatandaşlarımızı bu yıl da birbirinden değerli sanatçı ve topluluklarımızın yer alacağı Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali'ne bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli orkestralarını dinleyicilerle buluşturuyoruz"

Bisanthe Oda Müziği Festivali Genel Sanat Yönetmeni Kemal Küçük de festivalin bu yıl daha renkli bir havaya bürüneceğini belirterek, "Her yıl dünyanın ve Türkiye'nin en önemli oda orkestralarını Tekirdağlı dinleyicilerle buluşturmak için çok seçici ve titiz çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl en kapsamlı festivalimizi gerçekleştireceğiz. Tam iki hafta boyunca dolu dolu geçecek bir festival programı hazırladık. Beğeniyle izleneceğini umuyor ve tüm sanatseverleri konserlerimize bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali programı

Öte yandan, ücretsiz gerçekleştirilecek konserleri izlemek isteyen vatandaşlar için konser akşamları saat 19.00'da Tekirdağ Valiliği önünden araç kaldırılacağı, ayrıca Namık Kemal Üniversitesi ana girişinden Rektörlük Binası önüne kadar 19.00-19-45 saatleri arasında da ring hizmeti verileceği belirtildi.