Bisanthe Oda Müziği Festivali finali

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın eşi Belgin Eşkinat ile birlikte katıldığı gecede Ethem Emre Tamer'in önderliğinde kemanlarda Ceren Gürkan, Gizem Korkmaz, Ayşe Tözeniş ve Ezgi Karasu, viyolada Deniz Yücel ve Filip Kowalski, viyolonselde Burak Ayrancı, kontrabasta Ceren Akçalı klavsende ise Müge Hendekli Süleymanpaşalılara müzik ziyafeti verdi.

Gece boyunca Antonio Vivaldi'nin 4 eserini seslendiren ekip William Boyce, Biagio Marini, J. Adolph Hasse, G. Philipp Telemann ve Hignaz Franz Biber'in eserlerine de hayat verdi.

Gecenin sonunda ekibe teşekkür ederek çiçek veren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Hepinize çok teşekkür ederiz. Muhteşem bir gece yaşattınız. İdil Biret ve Borusan Quartet ile başladığımız dördüncü Bisanthe Oda Müziği Festivali yine çok ünlü bir isim olan Emre Tamer ve Camerata Barok İstanbul ile bitti. Süleymanpaşa Belediyesi yaparsa iyi yapar; yapmak için yapmaz. 5 yılda 100'ün üzerinde konser ile birlikte yapılamaz denilenler yapıldı. Çünkü biz şehrimizi tanıyorduk. Ne yapacağımızı da iyi biliyorduk” dedi.

Tekirdağ'ın tarihi ve gelecek planları ile sözlerine devam eden Başkan Eşkinat, “1890 yılında filarmoni orkestrası olan bir şehir burası. Operasını kuran ama o operayı yaşatamayan bir şehir burası. Biz bunları tekrar yapabiliriz. Bu şehrin dört vizyonundan biri kültür ve sanat. Her son yeni bir başlangıç demek. Biz yeni bir sayfayı açarken bu şehrin bir kültür sanat şehri olabileceğinden emin olarak kendi kültür ve sanatını üretebileceği bir vakfı sevgili Güneş Gürseler'in önderliğinde yapmak için yola çıkıyoruz. Bu yolun sonunda 40 yıl önce vakfı kurulan ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen üniversitesinde olduğumuz gibi bir sanat akademisini hedefleyeceğiz. Türkiye'nin kültürünün, sanatının, sanatçısının buradan yetişmesini sağlayacağız” dedi.

Başkan Eşkinat'ın konuşmasının ardından Genel Sanat Yönetmenliğini Kemal Küçük'ün yaptığı 4. Uluslararası Bisanthe Oda Müziği Festivali alkışlar eşliğinde sona erdi.