Bisikletçiler 183,3 kilometre pedal basacak

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu İstanbul'dan başlayıp Tekirdağ'da sona ererken sporcular yarın 183,3 kilometrelik yolda pedal basacak.

55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'una (Tour Of Turkey) yarın koşulacak 183.3 kilometrelik Tekirdağ - Eceabat etabı ile devam edilecek. Bu etapta Turkuaz Mayoyu Genel Ferdi Klasman birincisi Boh-Bora Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett giyecek.

Şamlı yarınki Tekirdağ - Eceabat etabında beyaz mayo ile pedal basacak

Finişe 39.8 kilometre kala gerçekleşen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri Primini Türkiye Milli Takımı'ndan Feritcan Şamlı aldı. Onu SVB- Sport Vlaanderan Baloise Takımı'ndan Lindsay De Vylder takip etti. Üçüncülüğü RLY-Rally Uhc Cycling Takımı'ndan Emerson Oronti elde etti. Böylece Feritcan yarınki Tekirdağ - Eceabat etabında Türkiye Güzellikleri kapsamındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu giymeye hak kazandı. Türk Milli Takımı'dan Feritcan Şamlı Yarınki Tekirdağ - Eceabat etabında beyaz mayo ile pedal basacak.