Bisikletiyle şarampole düşen araştırma görevlisi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bisikleti ile seyir halinde iken şarampole düşen araştırma görevlisi hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile seyir halinde bulunan araştırma görevlisi İsmail Taş (36) yolda yokuş aşağı indiği sırada, virajı alamayarak yol kenarında bulunan 4 metre yüksekliğindeki şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle başını taşa vurarak ağır yaralanan İsmail Taş'ı yoldan geçen bir başka bisiklet sporcusu fark etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde Taş'a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Taş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili Munzur Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Öğretim elemanlarımızdan araştırma görevlisi İsmail Taş'ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, üniversitemiz camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” denildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.