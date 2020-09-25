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Bıyıkali Göletinde su seviyesi düştü sulamaya ara verildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ile Hayrabolu ilçeleri arasında bulunan Bıyıkali Göletinde su seviyesinin büyük oranda azalması ile sulamaya ara verildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ile Hayrabolu ilçeleri arasında bulunan Bıyıkali Göletinde su seviyesinin büyük oranda azalması ile sulamaya ara verildi.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ile Hayrabolu ilçeleri arasında bulunan Bıyıkali Göletinde su oranı büyük oranda düştü. Su oranının düşmesi ile balıkların durumu alarm verirken, köylüler tarlalara su akışını durdurdu. Balıkların yaşaması için Bıyıkali Göletinden bir süre sulama yapılmayacak. İlçe genelinde birçok tarlada yapılan tarımın su ihtiyacı Bıyıkali Göletinden karşılanıyordu.

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